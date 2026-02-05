СМИ: Эпштейн хотел купить немецкий банк для обхода финнадзора в США

Финансист Джеффри Эпштейн в 2009 году рассматривал возможность приобретения немецкого частного банка Sal. Oppenheim, рассчитывая использовать его для ведения бизнеса вне контроля американских надзорных органов. Об этом сообщает портал Tagesschau со ссылкой на «файлы Эпштейна».

© Соцсети

По данным издания, Эпштейн планировал создать собственный европейский банк, который обеспечивал бы клиентам повышенную конфиденциальность и минимизировал взаимодействие с регуляторами США. В переписке, фрагменты которой приводит Tagesschau, он критиковал американские банки за готовность предоставлять властям доступ к данным клиентов.

Из документов следует, что Эпштейн обсуждал сделку совместно с высокопоставленными сотрудниками JP Morgan. Он был готов заплатить до 1,5 миллиарда долларов и рассматривал Люксембург в качестве места размещения головного офиса, поскольку у Sal. Oppenheim уже было представительство в этой стране. Для придания проекту более респектабельного имиджа финансист, как утверждается, планировал привлечь известных консультантов, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, покинувшего пост в 2007 году.

Однако в августе 2009 года представитель Sal. Oppenheim сообщил одному из знакомых Эпштейна, что банк ведет переговоры с другим покупателем, а вероятность принятия его предложения оценивается менее чем в 20%. В результате сделка не состоялась, и в октябре того же года Deutsche Bank объявил о покупке Sal. Oppenheim за 1,3 миллиарда евро. На тот момент Sal. Oppenheim являлся крупнейшим частным банком Европы и в период мирового финансового кризиса находился в тяжелом экономическом положении, передает «Радиоточка НСН».