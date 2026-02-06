РЖД разместила дебютные юаневые облигации

Компания РЖД провела дебютное размещение облигаций, номинированных в юанях, на 4 млрд юаней. Компания удвоила первоначальный объем выпуска благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, сообщает «Коммерсантъ». Купонная ставка по новым бумагам составила 7,6% годовых — это вдвое ниже, чем по рублевым облигациям госкомпании.

Книга заявок по размещению была закрыта 5 февраля, пишет газета. Изначально инвесторам предлагался выпуск на три с половиной года объемом не менее 2 млрд юаней и ставкой купона не выше 8% годовых. Итоговый купон установлен в размере 7,6% годовых. Для сравнения: в декабре 2024 года «Газпром капитал» разместил аналогичный по сроку выпуск на 3 млрд юаней с купонной ставкой 7,4% годовых.

Выход компании с новым валютным выпуском может быть связан с погашением 12 марта замещающих облигаций объемом 250 млн швейцарских франков, предполагает издание. Привлеченное финансирование может быть направлено также на инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры при сотрудничестве с Китаем. Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анна Иванова отметила, что в условиях закрытия западных рынков капитала юань является хорошей альтернативой для международных расчетов и финансирования инвестиционных проектов.

До этого стало известно, что из-за критического долга РЖД, достигшего 4 трлн рублей, правительство РФ обязало компанию продать небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити». Эта мера выбрана как альтернатива резкому росту тарифов на грузоперевозки.

Параллельно власти обсуждают и другие способы спасения госмонополии: субсидии, налоговые льготы и конвертацию долга в акции, однако окончательных решений по ним пока нет.