АКРА поставило рейтинг «Самолета» под наблюдение

Рейтинговое агентство АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу девелопера «Самолет» и кредитным рейтингам его облигационных выпусков, сообщается на сайте компании. Решение связано с обращением девелопера к государству за льготным кредитом в размере 50 млрд рублей. Поскольку отказ или согласование помощи со стороны властей может повлиять на финансовый профиль девелопера, присвоенный АКРА статус отражает необходимость мониторинга за ситуацией вокруг застройщика.

4 февраля, РБК сообщил о том, что девелопер попросил предоставить ему льготный кредит или иной стабилизационный инструмент на 50 млрд рублей сроком до трех лет. Господдержка застройщику понадобилась, чтобы уменьшить риски неисполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами на фоне корректировки программы льготной ипотеки. Взамен акционеры готовы передать государству блокирующий или более крупный пакет акций для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование до 10 млрд рублей.

В тот же день в пресс-службе «Самолета» редакции Frank Media заявили , что находят обращение за господдержкой в условиях жесткой денежно-кредитной политики «нормальной рыночной практикой», которой придерживаются крупные и системообразующие предприятия.

«Менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании», — подытожили в компании.

Решение в отношении деволепера еще не принято, но уже прозвучал ряд мнений, свидетельствующих о том, что оно может быть принято не в его пользу. Например, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио РБК заявил, что обсуждаемая помощь навряд ли будет выделена из бюджетных средств. При этом он допустил различные виды реструктуризации долга, которые в том числе могут осуществляться «с помощью, например, ценных бумаг».

Председатель Альфа-банка, являющегося кредитором «Самолета», Олег Сысуев также сомневается в том, что девелопер получит льготный кредит от государства, поскольку такое решение может породить ожидания у других компаний, что с ними, в случае обращения за помощью, поступят аналогично.