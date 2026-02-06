В «Афише Daily» новый редакционный директор

Компания «Афиша» объявляет о назначении Трифона Бебутова на вновь созданную позицию редакционного директора «Афиши Daily». В его зоне ответственности – запуск новых форматов, расширение партнерской сети, поиск новых точек роста и усиление присутствия бренда в разных средах.

© Фото из личного архива Трифона Бебутова

Трифон Бебутов, редакционный директор «Афиши Daily»:

«Роль редакционного директора – это возможность сфокусироваться на стратегическом развитии сильного медиабренда. Я планирую концентрироваться на масштабировании больших форматов, выстраивании новых партнерств для роста аудитории. Уверен, удастся привнести в “Афишу Daily” еще больше энергии и сильных идей, которые будут развивать бренд. При этом DREAMCAST остается частью моей жизни как отдельный продюсерский контур».

Ранее, в 2019-2023 гг., Трифон занимал пост главного редактора «Афиши Daily» и хорошо знаком с брендом, его аудиторией и ключевыми принципами работы.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«Назначение Трифона Бебутова – стратегически важный шаг для развития издания и бренда в целом. “Афиша Daily” остается одним из ключевых медиа о культуре и образе жизни, и для нас принципиально усиливать его экспертизу, форматы и присутствие. Мы приветствуем его в команде и ставим амбициозные цели. Профессиональный опыт Трифона в области современного контента и управления медиапроектами, включая их монетизацию, а также глубокое понимание нашего бренда позволят эффективно решать задачи по расширению присутствия и укреплению рыночных позиций издания».

Трифон Бебутов начал карьеру в 2012 году в Communicator Group, работал продюсером в Музее «Гараж», Еврейском музее толерантности, digital-директором в российском Esquire. После работы в Институте «Стрелка», в 2019–2024 гг. возглавлял редакции «Афиши Daily» и «Правил жизни».

Александра Садыкова-Левина сохраняет позицию главного редактора «Афиши Daily» и продолжит фокусироваться на операционном управлении, формировании контент-стратегии издания и ежедневной работе журналистов для обеспечения актуальности и востребованности выпускаемых материалов.