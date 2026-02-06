«Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка

Консервный холдинг «Главпродукт» теперь находится под управлением Россельхозбанка, следует из данных ЕГРЮЛ. В четверг, 5 февраля, в реестр были внесены данные о том, что управляющей компанией основного юридического лица группы («Промсельхозинвест») стала «РСХБ-финанс».

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы холдинга «Главпродукт» были переданы во временное управление Росимуществу.

В марте 2025 года Генпрокуратура подала иск к бывшей материнской компании группы — американской Universal Beverage — и ее акционеру Леониду Смирнову об обращении в доход государства основных активов холдинга. В июле того же года иск был удовлетворен .

По версии надзорного ведомства, Смирнов в обход ограничений по выводу капитала из России с 2022-го по 2024 годы вывел в JPMorgan Chase более 1,3 млрд рублей, а также блокировал работу временной администрации, включая поставки продуктов питания в зону военного конфликта в Украине. Национализация потребовалась, как заявляли в Генпрокуратуре, для защиты интересов государства и прекращения незаконных действий ответчиков.