Эксперт прокомментировал отказ отелей от работы с «Яндекс путешествиями»

Отказ нескольких гостиничных сетей от работы с "Яндекс путешествиями" из-за роста комиссии может стать хорошей возможностью для других компаний, чтобы зайти на этот рынок. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Как сообщали в Российском союзе туриндустрии, несколько гостиничных сетей отказались от работы с сервисом "Яндекс путешествия" из-за повышения им комиссии с 15% до 17%.

"Вероятно, это может быть временная акция. <...> Но с другой стороны сейчас хорошее время возможностей зайти на рынок для других IT-компаний, активно развивающих свои экосистемы. Они вполне могут на старте предложить низкие комиссии и переманить гостиничные сети", - сказал Выломов.

По его словам, сама по себе ситуация повышений комиссий достаточно опасна, так как крупнейший игрок, поднявший комиссию, может задать ориентир и для других агрегаторов и платформ. А это будет уже означать повышение цен по всей отрасли, считает он.

Выломов добавил, что гостиничных операторов вполне можно понять.