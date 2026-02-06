Эксперт прокомментировал отказ отелей от работы с «Яндекс путешествиями»

Эксперт Выломов прокомментировал отказ отелей от работы с "Яндекс путешествиями"
Отказ нескольких гостиничных сетей от работы с "Яндекс путешествиями" из-за роста комиссии может стать хорошей возможностью для других компаний, чтобы зайти на этот рынок. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.
Как сообщали в Российском союзе туриндустрии, несколько гостиничных сетей отказались от работы с сервисом "Яндекс путешествия" из-за повышения им комиссии с 15% до 17%.
"Вероятно, это может быть временная акция. <...> Но с другой стороны сейчас хорошее время возможностей зайти на рынок для других IT-компаний, активно развивающих свои экосистемы. Они вполне могут на старте предложить низкие комиссии и переманить гостиничные сети", - сказал Выломов.
По его словам, сама по себе ситуация повышений комиссий достаточно опасна, так как крупнейший игрок, поднявший комиссию, может задать ориентир и для других агрегаторов и платформ. А это будет уже означать повышение цен по всей отрасли, считает он.
Выломов добавил, что гостиничных операторов вполне можно понять.
"Повышение комиссии со стороны одного из крупнейших агрегаторов (до трети рынка гостиничных бронирований через сервисы/агрегаторы) для них означает снижение прибыльности, сокращение инвестиций в инфраструктуру и обновление фондов, рост цен для конечных потребителей. И все это на фоне и так традиционно низкой маржи отельного бизнеса", - пояснил собеседник агентства.