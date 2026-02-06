В США заявили о провалившейся попытке «Лукойла» выйти на рынок зерна

Американские санкции, введенные в отношении «Лукойла» прошлой осенью, помешали российской нефтяной компании запустить бизнес по торговле зерном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в прошлом году «Лукойл» попытался выйти на аграрный рынок и создал в ОАЭ компанию Teruva FZCO. Летом структура начала формировать команду и были наняты опытные трейдеры для работы с зерновыми. Но из-за санкций Соединенных Штатов проект столкнулся с трудностями. Уточняется, что ограничения повлияли на работу с банковскими каналами и контрагентами. По данным издания, работу компании Teruva свернули в конце 2025 года. Торговые операции так и не были начаты.

Американский Минфин ввел новые рестрикции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл», 23 октября 2025 года. Санкции затронули все структуры, находящиеся под их контролем, а также все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.