Fendi зарегистрировал два товарных знака в России

Итальянский модный дом Fendi, принадлежащий транснациональной компании LVMH, зарегистрировал в России два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, заявки о регистрации знаков поступили еще в ноябре 2024 года, однако Роспатент принял положительное решение в январе 2026-го. Это позволяет Fendi продавать в России сумки, одежду, аксессуары и обувь в фирменном сочетании черного и темно-коричневых цветов, а также распространять упаковочные коробки золотого цвета с названием бренда.

Корпорация LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) объявила об уходе из России 7 марта 2022 года. Fendi — итальянский дом моды. Фирма была основана в 1918 году как магазин кожи и меха в Риме.

Ранее сообщалось, что заявки на регистрацию одноименных товарных знаков в РФ подал бренд Chanel, ранее покинувший российский рынок.