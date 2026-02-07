Криптобиржа по ошибке перечислила пользователям тысячи биткоинов

Вечером 6 февраля на крупнейшей южнокорейской криптобирже Bithumb произошел серьезный операционный сбой: из-за ошибки сотрудника пользователям были ошибочно начислены огромные объемы биткоина вместо небольших денежных призов в вонах. Инцидент вызвал кратковременное падение цены BTC внутри самой биржи и стал поводом для срочного вмешательства финансовых регуляторов.

Как сообщили местные СМИ, 6 февраля около 7 часов вечера Bithumb проводила внутренний "рандом-бокс": 249 участникам должны были распределить в общей сложности 62 млн вон призовых. То есть приз составлял около 249 тысяч вон, или 171 доллар на человека.

Ответственный сотрудник ошибочно указал единицу выплаты не в вонах, а в биткоинах, в результате чего пользователям было зачислено около 62 тыс. BTC, что эквивалентно примерно 2 490 BTC на человека (порядка 160 млн долларов по рыночному курсу того момента). Общая стоимость переведенных биткоинов оценивалась в десятки млрд долларов.

Часть получателей сразу начала продавать полученные монеты, и уже через полчаса цена биткоина только внутри Bithumb упала до 81,11 млн вон. Биржа обнаружила ошибку, быстро заблокировала торги и вывод средств. По заявлению компании, рыночная цена нормализовалась примерно через пять минут.

Bithumb сообщила, что оперативно вернула 99,7% ошибочно выданных биткоинов. Из примерно 1 788 BTC, уже проданных пользователями до блокировки, удалось вернуть 93%. Неурегулированными остаются активы на более чем 120 биткоинов. Биржа заявила, что покроет эту разницу за счет собственных резервов.

Компания также подчеркнула, что ни один биткоин не был выведен на внешние кошельки.

Инцидент породил дискуссию о возможном "призрачном биткоине", поскольку начисленный объем значительно превышал реальные резервы биржи (42 619 BTC на конец III квартала прошлого года). Bithumb настаивает, что клиентские балансы и фактические активы в кошельках совпадают на 100%, а проданные по ошибке монеты будут закрыты из ее собственных средств.

Утром 7 февраля регуляторы Южной Кореи приступили к экстренным действиям. Финансовая служба надзора (FSS) направила на площадку выездную группу для предварительной проверки, а Финансовая комиссия (FSC) созвала срочное совещание с участием руководства Bithumb. Власти намерены выяснить причины ошибки, оценить меры защиты пользователей и проверить возможные нарушения закона.

СМИ Кореи проводят прямую параллель с делом Samsung Securities 2018 года, когда при выплате дивидендов сотрудник ошибочно начислил по 1 000 акций вместо 1 000 вон на акцию.

Тогда рынок кратковременно упал почти на 12%, регулятор оштрафовал компанию, ряд сотрудников получил дисциплинарные взыскания и уголовные наказания, а гендиректор ушел в отставку. По аналогии нынешний сбой может привести к санкциям в отношении Bithumb, репутационным потерям и осложнениям при продлении ее лицензии.