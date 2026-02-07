Причиной обвала крипторынка назвали ошибку сотрудника криптобиржи

Криптобиржа Bithumb по ошибке начислила пользователям биткоины вместо южнокорейских вон в рамках рекламной акции, что привело к падению стоимости криптовалюты на рынке примерно на 10%. Ошибка произошла из-за неправильного указания валюты при начислении призов. Об этом сообщает издание The Chosun Daily (TCD).

6 февраля биржа проводила акцию «Случайный ящик», в рамках которой пользователи должны были получать от 20 тыс. до 50 тыс. вон (от $13,7 до $34). Однако вместо национальной валюты сотрудник Bithumb случайно перевел победителям не менее 2000 BTC каждому. На момент инцидента стоимость одного биткоина составляла около 98 млн вон (примерно $67 тыс.), поэтому фактическая сумма начислений превышала 196 млн вон на пользователя (по $134 тыс.).

В акции участвовали около 700 человек, из них примерно 240 открыли призовые наборы. Часть пользователей сразу продала полученную криптовалюту. По данным финансовых регуляторов, общий объем средств, выведенных через продажу ошибочно начисленных биткоинов, составил около 3 млрд вон (около $2,1 млн).

После обнаружения проблемы биржа заблокировала операции по счетам с ошибочными начислениями. Около 160 пользователей вернули примерно 400 тыс. BTC. Компания принесла извинения и заявила, что инцидент не связан с взломом или проблемами безопасности, отметив, что продолжает оценку масштабов ущерба.

Ранее выяснилось, что недавнее падение криптовалют сделало Сатоши Накамото беднее на $60 млрд.