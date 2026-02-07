Во Франции закрылся крупнейший завод по производству продуктов из насекомых

Крупнейший во Франции завод по производству продуктов из личинок насекомых прекратил работу после признания компании Ynsect банкротом и потери государственного финансирования.

Компания Ynsect, которая специализировалась на производстве продуктов из личинок насекомых, объявила о банкротстве и закрыла свой крупнейший завод на севере Франции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

Основанная в 2011 году, фирма начинала с кормов для животных, а в 2021 году получила разрешение производить продукты питания для людей. Флагманская ферма была открыта в Пуленвиле близ Амьена, но в декабре 2025 года суд признал компанию банкротом, после чего в феврале начался демонтаж оборудования.

Министерство экономики Франции подтвердило, что с 2012 по 2025 год только государство вложило в Ynsect 148 млн евро. В министерстве объяснили банкротство «техническими трудностями», «последствиями пандемии COVID-19» и «ростом цен на энергоносители» после начала конфликта на Украине.

Бывший сотрудник фермы Адриен Годар утверждает: «На предприятии были антисанитарные условия и не проводился должный ремонт коммуникаций, несмотря на привлечение миллионов евро нового финансирования». Он предоставил журналистам видеозаписи с производства и заявил, что с ростом инвестиций увеличивались и сокращения персонала. Годар и еще 40 бывших работников уже подали иски в суд, оспаривая увольнения.

Сейчас депутаты и сенаторы требуют от правительства отчета о контроле за Ynsect, в которую государство инвестировало значительные средства. Государственный банк BPI France отказался раскрыть подробные суммы вложений, уточнив лишь, что проект был связан с «существенными рисками» и столкнулся с «непредвиденными обстоятельствами». По данным Courrier Picard, на месте бывшей фермы могут создать центр обработки данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил нормы, позволяющие добавлять мучного червя в различные пищевые продукты для человека.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин с иронией прокомментировал решение Евросоюза разрешить использовать мучного червя в пищу.