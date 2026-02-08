Гендиректор The Washington Post уволился после массовых сокращений в газете

Гендиректор WP Уильям Льюис покинул пост на фоне массовых сокращений
Генеральный директор газеты The Washington Post (WP) Уильям Льюис покинул свой пост на фоне массовых сокращений. Об этом сообщили портал Axios и издание Politico со ссылкой на письмо Льюиса, адресованное сотрудникам газеты.
Льюис занял пост генерального директора WP в 2023 году. В своем обращении к работникам он отметил, что был вынужден принять «непростые решения» для того, чтобы обеспечить «устойчивое будущее» газеты.
Временно исполняющим обязанности генерального директора издания стал Джефф Д'Онофрио. Последний с 2025 года работал в должности финансового директора The Washington Post.
4 февраля руководство WP уведомило сотрудников о начале масштабных сокращений из-за проблем с финансами. Как рассказал главный редактор Мэтт Мюррей, в том числе было решено закрыть спортивный отдел в его нынешнем виде.
По данным агентства Reuters, кадровые изменения должны были затронуть все отделы. При этом основным подразделением остался отдел, выпускающий новости о политике и государственном управлении.