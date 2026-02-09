Прибыль российской «дочки» UniCredit выросла

Российская «дочка» Юникредитбанка заработала 814 млн евро по итогам 2025 года, что на 33,3% больше, чем годом ранее (577 млн евро), следует из отчетности кредитной организации.

В четвертом квартале прибыль составила 104 млн евро, что больше, чем годом ранее, когда банк отчитался об убытке (-22 млн евро). Последний квартал оказался для кредитной организации наименее удачным в денежном отношении: в третьем квартале банк заработал 238 млн евро, во втором — 216 млн евро, в первом — 256 млн евро.

Чистый процентный доход (ЧПД) «дочки» в прошлом году составил 730 млн евро, чистый комиссионный доход (ЧКД) — 214 млн евро. Оба показателя уменьшились по сравнению с результатами за 2024-й: на 16,1% и на 19,1% соответственно. По итогам четвертого квартала ЧПД составил 167 млн евро (-30,1% год к году), ЧКД — 44 млн евро (-46,4% год к году).

Банк также сократил свои операционные расходы по итогам года: на эти цели он потратил 210 млн евро после 226 млн евро в 2024 году (-12,4%). Траты на резервы у «дочки» Юникредитбанка, наоборот, возросли — с 144 млн евро в 2024 году до 168 млн евро в 2025-м (+13,3%).

Сокращение присутствия на российском рынке

В презентации для инвесторов банк также отчитался о сокращении объема трансграничных платежей российской «дочки» с более чем 25 млрд евро по состоянию на март 2022 года до менее чем 5 млрд евро к декабрю 2025 года. За это время сократились кредитный и депозитный портфели российского подразделения банка: с 6,9 млрд евро до 600 млн евро и с 7,8 млрд евро до 500 млн евро соответственно. В группе также заявили об отсутствии трансграничных рисков, хотя в марте 2022-го они составляли свыше 4,5 млрд евро.

В заключение банк заявил о сохранении планов по сворачиванию российского бизнеса в первом полугодии 2026 года. Гендиректор группы Андреа Орчел в интервью Financial Times предупреждал, что практическая реализация этого решения затруднена, потому что, с одной стороны, требует соответствия «политической воле» Москвы, с другой — избегания санкций.