Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака

Американская корпорация Microsoft и ее дочерняя компания ZeniMax Media зарегистрировали в России два товарных знака для программного обеспечения (ПО) и развлекательных услуг. Это следует из данных электронной базы Роспатента.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы от Microsoft, а также издателя крупных игровых франшиз ZeniMax Media в мае и октябре прошлого года, но были зарегистрированы 22-23 января 2026 года.

В марте 2022 года Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и предоставления услуг в России в рамках ухода с российского рынка. При этом компания заявляла о намерении продолжить выполнение уже принятых обязательств перед российскими клиентами.

Microsoft – американская публичная транснациональная корпорация в сфере разработки программного обеспечения для вычислительной техники – персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.