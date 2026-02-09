Суд передал государству российские активы литовского Rietumu Banka

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу государства 100% компании «Ки инвест», подконтрольного латвийскому Rietumu Banka, а также признал недействительными сделки этой компании со сторонними организациями, сообщает газета «Ведомости». Решение было принято в конце декабря 2025 года по иску Генеральной прокуратуры РФ, дело рассматривалось в закрытом режиме.

Третьими лицами по делу выступили застройщики крупного жилого комплекса «Квартал Марьино» площадью 855 тысяч кв. м в новой Москве, владелец площадей кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Лето» в Санкт-Петербурге, собственник торгового центра «Премьер» на 94 тысячи кв. м в Рязани и другие организации. По данным «СПАРК-Интерфакс», эти компании в середине декабря перешли Росимуществу. Изъяты также квартира на 377 кв. м на улице Малая Молчановка в центре столицы, земли в муниципальном округе Филимонковский в новой Москве и поселках Барвиха и Жуковка в Подмосковье, отмечает издание.

Генпрокуратура оспаривала кредитный договор между Rietumu Banka и «Ки инвестом», придя к выводу о притворности всех сделок между этими организациями и третьими лицами. Под видом погашения кредита через «Ки инвест» в пользу банка в 2022—2024 годах было выведено из страны около 30 млн рублей и свыше 806 тысяч евро, говорится в материалах дела.

Ответчики с решением не согласны: 4 февраля компания «Самолет две столицы» из группы «Самолет» подала апелляционную жалобу. Гендиректор группы Анна Акиньшина в письме премьер-министру Михаилу Мишустину упоминала изъятие крупнейшего проекта девелопера в новой Москве как один из аргументов для получения господдержки в размере 50 млрд рублей. Застройщик не имеет доступа к «Кварталу Марьино» и проектному финансированию, оставаясь при этом поручителем по кредиту на 13,2 млрд рублей и неся обязательства перед 1 600 дольщиками, пишут «Ведомости».