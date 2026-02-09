Испанский ритейлер Inditex приступил к закрытию магазинов своего бренда Zara на Украине на фоне снижения числа покупателей и роста убытков.

Сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендом Zara, начала закрывать свои магазины в Днепропетровске из-за убыточности, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

По данным источника, компания уже расторгла договоры аренды с крупными торговыми центрами в этом городе. Под вопросом остается и работа магазинов Zara в Одессе и Харькове, где наблюдается аналогичное снижение покупательской активности.

Причиной закрытия магазинов Inditex на Украине стало резкое сокращение числа покупателей, что сделало бизнес нерентабельным. Представители компании отметили, что падение спроса и убытки вынудили пересмотреть целесообразность дальнейшей работы сети в ряде городов страны.

Напомним, Zara закрыла все свои магазины на Украине в 2022 году, однако в 2024 году вновь вернулась на украинский рынок. Inditex была основана испанским предпринимателем Амансио Ортегой и сегодня объединяет более 5,5 тыс. магазинов примерно в 100 странах мира. Помимо Zara, в портфеле компании находятся такие бренды, как Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

