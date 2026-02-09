Маркетплейсы ответили на просьбу ритейлеров приравнять их к рознице

Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер», ответила на просьбу ритейлеров приравнять их к розничным торговым сетям из-за продажи продуктов питания. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо Ассоциации.

© Газета.Ru

В письме указано, что на маркетплейсы приходится менее 5% рынка пищевых продуктов, но для десятков миллионов россиян, живущих в удаленных регионах, это единственный способ купить различные продукты, так как крупные сетевые магазины туда не заходят. Кроме того, в последние годы появилось множество малых и средних предпринимателей, которые производят продукты только для реализации через маркетплейсы.

«Возможности попасть в торговую сеть со своими товарами у таких предпринимателей нет, они не могут удовлетворить требования по объемам производства и не обладают финансовыми ресурсами, позволяющими осуществлять операционную деятельность без оперативных выплат», — говорится в письме.

В декабре офлайн-ритейлеры обратились с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросили ввести ряд ограничений для маркетплейсов.

Ритейлеры поддержали крупные российские банки, которые пытались заставить маркетплейсы отказаться от субсидирования промоакций для покупателей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков.