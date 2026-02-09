На Карачаровском механическом заводе запущено серийное производство безредукторных лебедок
Карачаровский механический завод (КМЗ) запустил передовую конвейерную линию. Новый участок обеспечит серийное производство отечественных энергоэффективных безредукторных лебедок. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает промышленные предприятия в развитии собственных инновационных решений и разработок. Карачаровский механический завод запустил новую конвейерную линию, где изготавливают первые отечественные безредукторные лебедки с уровнем локализации 70 процентов. Энергоэффективное оборудование КМЗ используется для кабин лифтов, обладающих грузоподъемностью до 450 килограммов и скоростью до 1,6 метра в секунду. Производственная мощность линии обеспечит изготовление около 15 тысяч единиц продукции в год, — сказал Анатолий Гарбузов.
Лебедка – один из ключевых конструктивных элементов лифтового оборудования, который обеспечивает движение кабины лифта в шахте. Разработанная на Карачаровском механическом заводе безредукторная лебедка обладает высокой надежностью и энергоэффективностью, сниженным уровнем шума и вибраций, что обеспечивает комфорт пассажиров лифта и жителей квартир, примыкающих к шахте. Компактные размеры оборудования позволяют использовать ее в зданиях с лифтовыми шахтами без машинного помещения.
— КМЗ изготавливает лифтовое оборудование с высокой степенью локализации и производит собственные комплектующие элементы, в числе которых системы управления, двери и элементы отделки кабин. Серийный выпуск безредукторных лебедок на базе завода позволит решить вопрос логистики и быстрой замены компонентов во время обслуживания, — отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.
Предприятие является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», что позволяет заводу пользоваться масштабными налоговыми преференциями, в частности, сниженной налоговой ставкой на прибыль — два процента вместо 25. Сэкономленные средства КМЗ направляет на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.