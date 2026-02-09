День влюбленных в «Афишу Daily»: издание проведет вечеринку в честь 10-летия

Паблик-ток про любовь как топливо музыки, фан-дейтинг, гадания от таролога, выступления и диджей-сеты от дружественных артистов и редакции.

© Афиша

13 февраля 2026 года «Афиша Daily» отмечает первый серьезный юбилей – 10 лет со дня запуска сайта – и зовет читателей и друзей издания на день рождения. Мероприятие под названием «Любовь как вечный двигатель» пройдет в клубе «Оригинал». Дата выбрана специально перед Днем влюбленных, чтобы напомнить про другие, не менее ценные чувства и отношения: дружеские, фанатские, рабочие, творческие и, конечно, с самими собой.

10 лет «Афиша Daily» каждый день разбирает главные явления и тренды современной культуры, интернета, бурной городской жизни и объединяет людей: кто-то благодаря изданию находит новых артистов, кто-то – темы для переписок, кто-то – знакомых. Юбилейная дата – редкая возможность увидеть этот комьюнити-эффект офлайн.

Программа вечера будет состоять из мероприятий и интерактивов, где артисты, музыканты, журналисты, эксперты, друзья редакции и самые разные люди смогут познакомиться друг с другом поближе и узнать, как устроены современные человеческие связи.

Паблик-ток «Как любовь стала движущей силой музыкантов».

Спикеры –музыкальный журналист Николай Редькин, музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш и приглашенные музыканты – будут говорить о том, как работает «любовь» в музыке: от источника вдохновения до долгих творческих поисков.

Фан-дейтинг: быстрые разговоры с артистами и редакторами «Афиши Daily». Можно задать вопросы, познакомиться, просто поболтать о всяком и обнаружить неожиданные совпадения по чувству юмора, вайбу, любимым барам Москвы и мемам.

Таролог. Погадает на любовь и все, что с ней связано, – от «что у меня с этим человеком?» до «как влюбиться в себя?»

Музыкальная программа. Гостей ждет большой лайнап из дружественных артистов и диджеев. Отдельная часть вечера – бэк-ту-бэк-сеты, где вместе с диджеями сыграют редакторы «Афиши Daily».

Лайн-ап. Live: СТОУНД, J.Rouh, GERA AMEN, Бикей Декада, пазнякс, Basic Boy (dj-set), Коля Редькин, Антон Савенко, LËKAJORDANN, Highself, Леша Горбаш, Шура Богачева, Александра Садыкова-Левина, Аля Александрова, Марина Земка (dj-set).

Дресс-код: верните мне мой 2016 с оттенками розового.

Адрес: клуб «Оригинал», Земляной Вал, 9А.

Мероприятие закрытое, регистрация — по ссылке.