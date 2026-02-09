Российский бизнес пожаловался на кратный рост стоимости патентов

С начала 2026 года власти ряда регионов России повысили стоимость патентов для предпринимателей, в результате чего цена документа по отдельным видам деятельности выросла в 10 и более раз. Об этом сообщила газета «Ведомости».

© Газета.Ru

По данным издания, стоимость патентов выросла после увеличения размера потенциально возможного годового дохода (ПВДГ) бизнеса в Самарской, Ростовской, Оренбургской и Челябинской областях. Налог на патентной системе налогообложения (ПСН) прямо зависит от этого показателя и платится заранее.

Из материала следует, что на фоне подобных мер бизнесмены городского округа Новокуйбышевск в Самарской области обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей региона. По их словам, решение о повышении стоимости патентов на розничную торговлю ничем не оправдано. При этом, по оценке предпринимателей, мера может привести к закрытию их точек.

Предприниматели уточнили, что увеличенная стоимость патента превышает годовую аренду помещения, из-за чего эта статья расходов становится одной из главных. Представители бизнеса призвали проверить обоснованность решения, а также объяснить, как такие меры способствуют поддержке малого и среднего предпринимательства.