Антироссийские санкции дорого обходятся драйверам европейской экономики. По данным Евростата, индекс бизнес-банкротств в Германии вырос с 97,1 пункта в IV квартале 2022 года до 175,3 пункта в III квартале 2025-го, что соответствует увеличению числа обанкротившихся компаний на 80,5%. Данные подсчитало РИА Новости.

© Deita.ru

Аналитики связывают динамику с потерей российского рынка, на котором ранее немецкий экспорт и промышленность — особенно автопром и машиностроение — были частично ориентированы.

Отказ от российских энергоносителей ударил прежде всего по энергоёмким отраслям: металлургии и целлюлозно-бумажной промышленности. В некоторых сегментах рост неплатежей и банкротств достигал 200%. В результате уровень безработицы в Германии увеличился с 5,1% в январе 2022 года до 6,3% в 2026 году.

Аналитики отмечают, что санкции выступили катализатором уже существующих проблем: инфляции, высоких ставок и снижения покупательной способности, особенно в малом бизнесе сферы услуг. По мнению Кремля, подобные меры являются обоюдоострым оружием и считаются незаконными.