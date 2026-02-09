Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово

Дочерняя компания АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) — ООО «Перспектива» — и банк ПСБ заключили договор о продаже аэропорта Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАШ.

Сумма сделки по приобретению 100 процентов уставного капитала компании «ДМЕ холдинг» и других организаций, входящих в структуру активов аэропорта, составила более 66,1 миллиарда рублей. Речь идет о покупке 25 компаний, уточнил глава МАШ Михаил Василенко.

Шереметьево, отметил он, достался разрозненный актив. Ежегодные убытки Домодедово он оценил примерно в 10 миллиардов рублей. Суммарная же долговая нагрузка группы, по словам Василенко, составляет 75 миллиардов рублей, что значительно превышает итоговую сумму сделки.

На этом фоне новому владельцу предстоит большая работа по «оздоровлению» Домодедово, подчеркнул Василенко. По итогам 2025 года, напомнил он, пассажиропоток воздушной гавани просел почти втрое — с 30,5 до 13,8 миллиона человек. Кроме того, предыдущие владельцы холдинга долгое время не осуществляли инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта. «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности», — заключил глава МАШ.

Аукцион по продаже Домодедово состоялся в конце января, со второй попытки. Конечная сумма сделки оказалась вдвое ниже начальной. Главным конкурентом Шереметьево в борьбе за лот был еще один крупный аэропорт — Внуково. Однако представители последнего в итоге отказались от актива, сочтя его стоимость завышенной.

Бывший бенефициар «Домодедово» — бизнесмен Дмитрий Каменщик — во второй половине января 2026 года обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта государству. В своей жалобе предприниматель отказался считать себя «иностранным инвестором» и не согласился с выводами Генпрокуратуры, представители которой ранее обвинили его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом.