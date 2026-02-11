Минтранс намерен изыскать для поддержки РЖД 65 млрд рублей

Министерство транспорта планирует выделить 65 млрд рублей для поддержки «Российских железных дорог». Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления РЖД, передает ТАСС.

Он отметил, что в планах на текущий год объем погрузки должен составить 1 млрд 132 млн тонн, но на январь плановый объем не выполнен. Это значит, что в дальнейшем РЖД необходимо наращивать объемы сверх плана, отметил вице-премьер.

«Отмечу, что за январь план уже не исполнен и необходимо направить все усилия коллектива РЖД как минимум на выполнение плановых заданий. Минтранс взял на себя обязательство изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД. Это значит, что перед компанией стоит задача наращивать объемы погрузки сверх плана», — сказал Савельев.

В декабре прошлого года «Коммерсантъ» писал о том, что российские власти планируют масштабную программу улучшения финансового состояния РЖД в связи с триллионными долгами перевозчика. В этих целях рассматриваются такие способы, как реструктуризация долга, сокращение операционных расходов и продажу ФГК. Кроме этого, РЖД прорабатывает вопрос перевода управленческого персонала из Москвы в другие российские регионы на горизонте пяти лет.