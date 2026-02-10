Российские ретейлеры пожаловались на мошеннические схемы с техникой

Крупнейшие ретейлеры бытовой техники и электроники просят Верховный суд разъяснить правоприменение по закону о защите прав потребителей. Они считают, что из-за отсутствия единообразия практики мошенники преднамеренно портят технику, а затем получают компенсации через суд. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение.

Как уточняет газета, "М.Видео", Restore, "Мегафон" и МТС направили 25 декабря 2025 года обращение председателю Верховного суда (ВС) Игорю Краснову с просьбой получить разъяснения от Пленума ВС по вопросам правоприменения закона "О защите прав потребителей". Компании указали, что отсутствие единообразия судебной практики приводит к значительным злоупотреблениям в отдельно взятых регионах (Самарской, Саратовской областях и республиках Башкортостан и Татарстан), а также к росту числа случаев намеренной порчи гражданами техники для получения компенсации. Суды встают фактически на сторону мошенников. Разъяснения ВС нужны продавцам для исключения злоупотреблений и "недобросовестного поведения сторон".

Как рассказал источник газеты на рынке, ежегодно сумма ущерба, который возникает в связи деятельностью мошеннических групп, находится на уровне нескольких миллиардов рублей в год по рынку бытовой техники и электроники в целом. При этом, по его словам, по всей стране это "тысячи" исков, а на регионы Поволжья, в частности Самарскую область, приходится до 80% всех обращений в России по сломанной технике.