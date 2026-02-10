Акции VK отреагировали на сообщения о замедлении Telegram

Акции VK во вторник, 10 февраля, выросли на 3,05 процента на Московской бирже на фоне сообщения о замедлении Telegram в России.

© Вечерняя Москва

При этом рост акций идет до сих пор, говорится на сайте.

10 февраля в России продолжает увеличиваться число жалоб на работу Telegram. На 13:23 по московскому времени, за последний час на работу сервиса пожаловались более 1072 пользователя, за сутки — 11 366 человек.

В этот же день СМИ сообщили, что Роскомнадзор начнет ограничение работы мессенджера Telegram в России. Введомство планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса 10 февраля.

3 февраля в работе приложения мессенджера Telegram происходил сбой. Множество жалоб поступало из Москвы. В основном пользователи жаловались на то, что им не удается отправить или загрузить отправленные медиафайлы.

При этом еще 27 января глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что спекуляции о возможной блокировке Telegram в России бессмысленны. Оглашать реальные планы, по его словам, может только Роскомнадзор.