Туроператора наказали за удержание с туриста сервисного сбора

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесло предупреждение туристической компании после проверки по жалобе потребителя.

Как рассказали в юридическом агентстве «Персона Грата», поводом стал прошлогодний случай, когда при аннуляции тура с туриста был удержан сервисный сбор в размере 10% от полной стоимости путевки (16 тыс. рублей), хотя отказ от поездки был заявлен в предусмотренный договором срок.

В ходе проверки ведомство установило, что пункт 5.1 договора, обязывающий клиента возмещать «сервисный сбор» при отказе от услуг, нарушает закон. Ведь согласно п. 3 ч. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», запрещено включать в договор условия, которые устанавливают для потребителя штрафные санкции или иные обязанности, препятствующие реализации его права на отказ от услуги.

В соответствии со ст. 32 того же закона, потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив исполнителю только фактически понесенные расходы. Фиксированный «сервисный сбор» под эту категорию не подпадает.

В итоге Роспотребнадзор объявил компании предостережение и потребовал исключить из договора пункт, ущемляющий права потребителей, а также привести все договоры в соответствие с законодательством.

По словам руководителя агентства «Персона Грата», вице-президента РСТ Георгия Мохова, исход этого административного дела важен для отрасли, ведь многие туристические компании включают в договоры пункты, предусматривающие возможность удержания с туристов в случае отказа от договора определенной фиксированной суммы. «Называют по-разному, у кого-то это сервисный сбор – часто применяется в консьерж-сервисах, у кого-то – оплата за бронирование, или информационные услуги. Роспотребнадзор считает такого рода условия договора недопустимыми», – рассказал TourDom.ru юрист.

При этом возвратить сервисный сбор получается у туристов не всегда. В прошлом году мы писали, что сервис Tvil не вернул отдыхающей сбор, уплаченный при бронировании отеля в Сочи. Заказ был отменен самой гостиницей в связи с ее закрытием. А в январе этого года нам пожаловался подписчик: по его словам, агрегатор по продаже авиабилетов при отмене рейса вернул деньги, удержав при этом комиссию.