Whoosh отозвал ходатайство о покупке кикшеринга «Юрент»

«Вуш холдинг» (юрлицо Whoosh) отозвал ходатайство о приобретении сервиса кикшеринга «Юрент». Решение принято после рассмотрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России обращения о возможной сделке по объединению с «ЮрентБайк.ру». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там уточнили, что не подписывали никаких обязывающих документов по потенциальной сделке. При этом Whoosh не исключает возможности повторной подачи ходатайства и продолжит анализировать различные стратегические варианты развития бизнеса.

28 января ФАС заявила, что усмотрела признаки ограничения конкуренции в предполагаемом объединении Whoosh и «Юрента». По оценке службы, сделка могла привести к усилению рыночной власти «Вуш холдинга», сокращению числа игроков на рынке проката электросамокатов и созданию условий для единоличного влияния на цены.