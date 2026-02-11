Правительство усилит контроль за товарами на маркетплейсах

Российские маркетплейсы получат прямой доступ к базам данных Роспатента, чтобы проверять товары продавцов на нарушения прав интеллектуальной собственности. Соответствующее решение закреплено в утвержденном правительством документе, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, онлайн-площадки смогут проверять сведения об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, зарегистрированных товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Речь идет о данных Роспатент.

Интеграцию информационных систем планируется завершить к апрелю текущего года. К этому же сроку Минэкономразвития России, Минпромторг России и Минцифры России должны представить правительству отчет о проделанной работе.

Власти рассчитывают, что нововведение позволит сократить оборот контрафактной продукции и создать более безопасную цифровую торговую среду. В Роспатенте ранее поясняли, что благодаря доступу к официальным базам маркетплейсы смогут быстрее выявлять и блокировать предложения, нарушающие интеллектуальные права, а также оперативнее урегулировать споры между продавцами и правообладателями.