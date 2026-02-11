ЦБ предложил решение спора между банками и маркетплейсами

Центробанк РФ предложил урегулировать разногласия, связанные с участием кредитных организаций в скидочных программах маркетплейсов, сообщают «Ведомости».

Регулятор намерен внедрить открытую модель сотрудничества. Это означает, что все финансовые учреждения получат возможность предлагать свои услуги на платформе на единых условиях.

Центробанк уже представил детальный план реализации этой концепции на рассмотрение Министерству экономического развития и профильному комитету Госдумы.

Представители маркетплейсов оценивают предложение как взвешенное, но обращают внимание на необходимость дальнейшего обсуждения данного вопроса.