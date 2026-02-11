Четыре российских эмитента за два дня допустили технические дефолты

Четыре российских эмитента за два дня допустили техдефолты по своим долговым обязательствам. О технических дефолтах объявили «Вератек», «Монополия», «ПЗ Пушкинское» «Ландскейп констракшн хаб» (ЛКХ). Очередной дефолт был зарегистрирован по бондам новосибирской «Фабрики фаворит».

Череда невыплат затронула как купонные доходы, так и погашение номинальной стоимости ценных бумаг, что дало инвесторам право требовать досрочного возврата средств.

Столичный девелопер ЛКХ 10 февраля 2026 года допустил технический дефолт по 13-му купону облигаций серии «БО-01». Объем неисполненных обязательств составил 1,27 млн рублей. В официальном сообщении эмитент пояснил, что не смог выплатить доход из-за отсутствия денежных средств, вызванного несвоевременными расчетами со стороны клиентов. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также благоустройстве территорий.

Логистический оператор «Монополия» столкнулся с аналогичной проблемой по 11-му купону серии «001P-04» на сумму 17,96 млн рублей. Такая же ситуация и по выплатам купонов в предыдущих сроках. Причиной также стало отсутствие достаточного количества оборотных средств. Параллельно держатели бумаг серий «001Р-03» и «001P» получили право требовать их досрочного погашения из-за просрочки выплаты номинала более чем на 10 рабочих дней. В конце января стало известно, что совет директоров «Монополии» не принял решение по реструктуризации долгов компании. Frank Media отправили запрос в компанию.

Производитель молочной продукции «ПЗ Пушкинское» из Нижегородской области не выплатил 16-й купон и часть номинала серии «БО-01», задолжав инвесторам более 38,8 млн рублей. В ответ на запрос Frank Media о причинах невыплаты купона в компании заявили, что информационное сообщение готовится и будет опубликовано в ближайшее время.

О техдефолте 10 февраля также сообщила компания «Вератек». Он стал вторым для эмитента с начала февраля, первый он допустил 4 февраля, когда речь шла о выплате шестого купона по облигациям серии «БО-01». Сегодня же компания не смогла выплатить 32,4 млн рублей за пятый купонный период по облигациям той же серии — «БО-01» — из-за отсутствия достаточного количества денежных средств на ее счетах.

За последний год новосибирский производитель масложировой продукции «Фабрика фаворит» допустил ряд дефолтов по облигационным займам, систематически пропуская ежемесячные выплаты купонов. Общий долг компании составляет более $1 млн по ценным бумагам. Хроническая неплатежеспособность «Фабрики фаворит» привела к инициированию процедуры банкротства самого юрлица и его владельца Бориса Дегтярева.