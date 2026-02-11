Raiffeisen Bank рассчитывал на быстрое окончание конфликта на Украине

Австрийский Raiffeisen Bank рассчитывал, что военный конфликт на Украине быстро закончится победой России и банковский бизнес также скоро вернется в «норму», пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Однако по мере продолжения конфликта руководство банка начало испытывать беспокойство из-за бизнеса в России, поскольку было непонятно, как его воспринимает общественность.

Команда гендиректора Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханна Штробля и лично он посвятили много времени тому, чтобы свернуть российский бизнес. Штробль, как утверждает Bloomberg, даже лично ездил в Москву в 2024 году, чтобы лично обсудить возможные варианты. Но подобная сделка, как отмечал тогда глава банка, требует одновременного согласия сразу пяти сторон — Австрии, России, США, Европы и лично президента Владимира Путина.

Впрочем сделкой будет заниматься другой гендиректор — недавно группа сообщила, что Штробль покинет свой пост 1 июля 2026 года.

Сам Штробль не считает российский Райффайзенбанк полноценным банком, пишет агентство. Российская «дочка» почти не выдает новые кредиты, не проводит крупные международные транзакции, а мелкие переводы не приносят ей внушительной прибыли. Более того, Райффайзенбанк не платит проценты по вкладам и накопительным счетам, хотя россияне продолжают хранить в нем средства.

«Если вы не выдавали кредиты в течение трех лет, — цитирует агентство выступление Штробля, — сохранились ли у вас все необходимые для этого навыки? Я не знаю».

Кому может достаться Райффайзенбанк?

Активами банка интересовался венгерский предприниматель Иштван Тиборц — зять премьер-министра Виктора Орбана, писал австрийский Der Standard. Его кандидатуру одобрили в Банке России и в бизнес-среде, близкой к российскому лидеру, утверждало издание. Кроме зятя Орбана, к российской «дочке» RBI приценивался консорциум российских и западных бизнесменов.

В декабре 2025 года в RBI Frank Media заявляли, что продолжают поиски покупателя на свой российский актив, а позиция группы по уходу из страны осталась неизменной.