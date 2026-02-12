Российские власти сохраняют дифференцированный подход к иностранным компаниям, пожелавшим вернуться на отечественный рынок после ухода.

Как заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, если организация вела себя «неприлично» при выходе из российских активов, рассчитывать на автоматическое восстановление прежних позиций ей не стоит. Таким компаниям будет предложено искать новые ниши и доказывать свою полезность.

В качестве примера «лёгкого входа» в прошлом дипломат привёл сеть McDonald’s, которая в своё время получила помещения в центре Москвы за «один рубль или доллар». «Вот не так уже будет всё», - резюмировал Биричевский.

