Минфин признал отсутствие желающих вернуться в РФ западных компаний

В настоящее время реальных претендентов на возвращение в Россию среди западных компаний нет. Об этом заявил замглавы Министерства финансов (Минфина) Алексей Моисеев, его слова приводит «Интерфакс».

На этом фоне российские власти продолжают неспешно работать над регулированием такой процедуры, пояснил он. Речь идет в том числе про реализацию поручения президента Владимира Путина облегчить возвращение на российский рынок «добросовестных» компаний, резюмировал Моисеев.

Основные критерии сейчас уже сформированы, добавил он. Главным требованием для потенциальных «возвращенцев» Моисеев назвал отсутствие финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Торопиться с согласованием соответствующего списка нет смысла, так как «особо и желающих (вернуться в Россию среди западных компаний — прим. «Ленты.ру») нет», заключил замглавы министерства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным министерствам разработать механизм возвращения иностранных компаний еще весной 2025 года. Однако с тех пор о намерении вернуться не заявлял ни один из гигантов, покинувших страну после начала боевых действий на Украине. Главным условием для возобновления бизнес-деятельности в России многие ушедшие компании называли снятие западных санкций. Весомых предпосылок для этого в обозримом будущем вряд ли предвидится, сходятся во мнении эксперты.