Apple зарегистрировала в России товарный знак

Компания Apple зарегистрировала товарный знак Apple DockKit в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана в июне 2025 года, а в феврале 2026 года ведомство вынесло решение о внесении обозначения в государственный реестр. Согласно материалам заявки, бренд планируется использовать для предоставления наборов разработчика, предназначенных для создания программного обеспечения и приложений на российском рынке.

Регистрация товарного знака формально закрепляет права компании на использование соответствующего наименования в коммерческой деятельности на территории РФ и не означает возобновление присутствия Apple в стране.

Apple была основана в 1976 году и специализируется на разработке и производстве электроники, включая смартфоны, компьютеры, носимые устройства, а также программные продукты и цифровые сервисы. Apple DockKit — фреймворк для автоматического отслеживания объектов в режиме реального времени, управления стабилизатором и прочего.