Глава Ippon Вазисов: в течение 10 лет менеджментом энергии будет заниматься ИИ

В течение примерно 10 лет начнется переход к использованию ИИ для управления энергоресурсами — такой прогноз озвучил генеральный менеджер одной из главных компаний-производителей источников бесперебойного питания (ИБП) Ippon Михаил Вазисов. "Мой личный прогноз такой: в течение 10 лет мы увидим реальные шаги перехода к использованию ИИ в качестве инструмента для управления энергоресурсами. Поскольку экономика завязана на стоимости энергоресурсов, сама по себе экономия на электроэнергии даст значительное преимущество. ИИ, как раз за счет управления сценариями использования, накопления, зачастую генерации электроэнергии и распределения ее, он способен принести реальную пользу, максимально оптимизировать схемы работы оборудования и таким образом сэкономить деньги для производства", — отметил специалист. Однако процесс внедрения будет растянут по времени. Это связано, во-первых, с доступностью инфраструктуры, во-вторых, с целеполаганием самих авторов перехода. "То есть кто-то уже к нему готов и понимает преимущества, а кто-то настроен консервативно. И, естественно, зависит от географии, так как Запад идет в ногу со временем, Китай тоже старается, мы немножко отстаем в силу различных причин. Что касается центров обработки данных (ЦОД), источников бесперебойного питания, которые отвечают за энергию безопасности подобных объектов, там этот переход, естественно, случится гораздо раньше, может быть, в течение уже пяти лет. Что касается домашних систем и систем для малого бизнеса, на данный момент он технически не оправдан, он скорее носит такую маркетинговую составляющую", — объяснил Вазисов. Однако пока сложно давать прогнозы касательно того, сколько именно энергии получится сэкономить при помощи ИИ. Как отметил Вазисов, на данный момент точных расчетов нет даже у операторов ЦОД, но приблизительно можно сэкономить до 5-10% в зависимости от сценариев использования. "Но есть и минусы. Еще недоказанная эффективность подобных решений, есть сложность интеграции с существующими решениями искусственного интеллекта и, в конце концов, стоимость самой интеграции пока высокая, потому что рынок показывает, как сильно сейчас растет использование ИИ, но инфраструктура пока не успевает за этим ростом. Но самое главное, на мой взгляд, — это кибербезопасность. Нужно трезво оценивать риски и понимать, что атака на подобный узел, она теоретически выводит из строя весь бизнес", — заключил эксперт.