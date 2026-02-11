Сбер запустил выплату субсидий через банковские аккредитивы
Сбер внедрил в России новую модель выплаты государственных субсидий — через банковские аккредитивы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Проект реализуется совместно с федеральными и региональными органами власти и направлен на обеспечение целевого использования бюджетных средств, сокращение сроков расчетов и упрощение получения помощи для граждан.
В банке уточнили, что ранее процесс был сложным. Средства либо зачислялись на личные счета с последующим многоэтапным подтверждением расходования, либо перечислялись напрямую подрядчикам, ограничивая выбор получателя. Оба варианта сопровождались длительными сроками и высокой административной нагрузкой.
Новая модель изменила подход. Теперь после одобрения субсидии деньги резервируются на специальном аккредитивном счете и остаются заблокированными до выполнения условий сделки. Получатель сам выбирает подрядчика, заключает договор, а после завершения работ исполнитель направляет документы в банк. Сбер проверяет их и перечисляет оплату. Весь документооборот между банком, государством и подрядчиком ведется в электронном виде.
"Мы предложили государству комплексное решение, которое превращает аккредитив из сугубо банковского инструмента в социальный. В этой модели выигрывают все: граждане быстрее получают помощь, подрядчики — оплату, государство контролирует каждый платеж, а банк выступает технологичным партнером и гарантом безопасности", - отметил директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбера Игорь Лысенко.