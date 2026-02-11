В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала не имеющую аналогов в России программу продления эксплуатационного ресурса самолетов Airbus A320 свыше 96 тысяч летных часов без обращения к производителю и официального технического обслуживания. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщает «Эксперт».

В целях повышения срока службы лайнеры будут разбирать для диагностики планера в собственном авиационно-техническом центре (АТЦ) авиакомпании, а после ремонтировать в случае необходимости и собирать обратно. Как подчеркнули в компании, речь идет о выходе на новый уровень технической независимости отечественной гражданской авиации.

С 2023 года АТЦ уже проводит работы по обслуживанию и ремонту стоек шасси Airbus A320. За это время отремонтированы более десяти комплектов шасси и сотни гидравлических агрегатов. Предполагается, что до конца года производственные мощности расширят для обслуживания стоек шасси для Boeing 737.

Теперь же компания проектирует новые цеха для углубленного ремонта агрегатов топливных, гидравлических и пневматических систем, которые станут основой полноценного цикла техобслуживания. Практическая фаза проекта стартует с осени. Этот опыт, полагают в «Уральских авиалиниях», станет большим шагом вперед для всей отечественной авиации.

В октябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что до 2030 года российская гражданская авиация из-за сложностей с ремонтом может потерять 339 самолетов, то есть треть парка. Из них более 200 бортов придется на российские модели, в основном на SSJ-100, поскольку двигатели для него разработаны в сотрудничестве с французскими партнерами и на вторичном рынке их нет.

Для замены иностранных лайнеров Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») разрабатывает сразу несколько современных моделей самолетов. Ни одна из них еще не сертифицирована. Завершить работы удалось только по Ту-214 — модернизации советского Ту-204, в котором необходимо было заместить часть импортных комплектующих. По итогам прошлого года в России удалось собрать один Ту-214.