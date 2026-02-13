Убытки российского бизнеса взлетели до максимума

По итогам первых 11 месяцев 2025 года совокупный убыток российских компаний достиг 7,5 триллиона рублей, что стало максимумом за все время наблюдений. Об этом со ссылкой на данные Росстата, приведенные в докладе «Социально-экономическое положение России»,пишут «Известия».

© Lenta.ru

Доля убыточных предприятий выросла до 28,8 процента, что стало наибольшим значением с пандемийного 2020 года. В общей сложности с потерями столкнулись 18,2 тысячи компаний. В 2024 году за этот же период совокупный убыток составлял порядка семи триллионов рублей, а в 2023-м — около четырех триллионов.

В Минэкономразвития объяснили, что отрасли, ориентированные на экспорт, столкнулись со снижением спроса, усилением конкуренции и замедлением мировой экономики. На внутреннем рынке на доходность бизнеса давит высокая ключевая ставка Центробанка, что приводит к сокращению спроса и снижению инвестиций в развитие производств.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что текущая доля убыточного бизнеса укладывается в диапазон 20-30 процентов, который считается нормальным в мировой практике при охлаждении экономики. Тем не менее близость ее к верхней планке вызывает тревогу, так как напрямую влияет на инвестиции и налоговую базу.

Самые большие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве (выпуск нефтепродуктов, металлургия), оптовой торговле и добыче полезных ископаемых. В вопросе финансовой устойчивости труднее всего приходится застройщикам и транспортному машиностроению.

Как объяснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global, в торговле спад связан с сокращением потребительского спроса, что объясняется высокой инфляцией и замедлением темпа роста доходов. В результате население переходит на сберегательную модель поведения, а в секторе наблюдается самый высокий уровень закрытия предприятий.

По словам эксперта, сохранение нынешней тенденции чревато ростом числа дефолтов и банкротств, ухудшением качества продукции и снижением ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ закончил с убытком в размере 37 миллиардов рублей по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета), что в 11 раз больше, чем годом ранее. Такой результат был достигнут с учетом почти двукратного роста доли на внутреннем рынке.