Rox опроверг свой уход с рынка РФ

Автокомпания ответила на информацию, появившуюся в соцсетях в четверг 12 февраля, заявив, что рассматривает российский рынок как один из стратегических. Об этом журналу Motor сообщили в пресс-службе Rox.

«У компании есть планы только по расширению присутствия в России. Спрос на продукцию компании в январе вырос на 44%. Функционирует сеть, состоящая из более чем 30 дилерских предприятий», - отметили в пресс-службе.

12 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что 10 китайских автобрендов - Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV - готовы уйти с российского рынка, поскольку после повышения утильсбора терпят колоссальные убытки. Среди причин отмечалась и проигранная конкуренция: рынок заняли Geely, Haval и Chery.

После публикации компания Dongfeng также опровергла информацию о своем уходе, уточнив, что «реализует стратегию долгосрочного присутствия, включая развитие дилерской сети по легковым автомобилям, а также поставки и поддержку коммерческого транспорта».

Ранее сообщалось, что BMW перекрыла канал поставок автомобилей из Китая.