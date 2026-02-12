В Нижегородской области комиссия переходит на цифровой формат

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в рамках работ по обновлению портала открытых данных gisogdno.ru запускает возможность подачи заявлений в комиссию по землепользованию и застройке (КЗЗ) Нижегородской области в электронном виде. С 9 февраля 2026 года в личных кабинетах пользователей Государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) доступна услуга «Получение разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства». Это первый этап внедрения полноценного электронного документооборота для взаимодействия с комиссией по землепользованию и застройке (КЗЗ) Нижегородской области. Новый функционал личного кабинета позволяет пошагово заполнить заявление в блоке «Градостроительные услуги», прикрепить необходимый пакет документов в строгом соответствии с регламентом и направить документы напрямую в министерство в электронном виде. Преимуществом перехода на электронный формат являются исключение вероятных ошибок. Встроенный помощник системы ГИСОГД автоматически контролирует комплектность и корректность заполнения данных, что минимизирует риск получения отказа по формальным основаниям. Кроме того, весь процесс сопровождения заявки, включая получение уведомлений, запросов и решений, происходит в личном кабинете. Пользователям больше не требуется отслеживать информацию на разных сайтах или в ведомствах. В течение 2026 года министерство планирует внедрить на портале и другие услуги, связанные с работой комиссии по землепользованию и застройке. В электронный формат будут переведены процедуры по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки, а также услуга получения разрешения на отклонение от предельных параметров. Техническая платформа ГИСОГД уже готова к интеграции этих сервисов. В настоящее время завершается настройка цифровых инструментов и организация электронных процессов согласования. «Цифровизация работы комиссии является системным шагом к созданию понятной и удобной среды для инвесторов и застройщиков. Мы выстраиваем новый стандарт взаимодействия — более прозрачный и быстрый, где вся информация сосредоточена в одном окне, а процессы максимально автоматизированы. Реализация такого подхода способствует повышению инвестиционной привлекательности региона», — отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева. Напомним, портал ГИСОГД Нижегородской области предназначен для публикации общедоступной градостроительной информации и оказания услуг в электронном виде. Оператор системы на постоянной основе расширяет функционал портала, добавляет новые материалы и онлайн-услуги, которые делают процесс взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного цикла проще, быстрее и эффективнее.