Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge

Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарный знак интернет-браузера Microsoft Edge. Это следует из данных Роспатента, сообщает РИА Новости.

Согласно базе ведомства, заявка на регистрацию была подана в октябре 2025 года, а в феврале 2026 года принято положительное решение.

Помимо этого, зарегистрирован товарный знак Aoe, используемый для продажи компьютерных игр. В марте 2022 года Microsoft объявила о приостановке продаж и предоставления услуг в России. При этом компания заявляла, что продолжит выполнять ранее взятые обязательства перед клиентами в стране, передает «Радиоточка НСН».