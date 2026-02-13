Компания из Саудовской Аравии намерена купить активы «Лукойла»

Саудовская компания Midad Energy в конце января подписала соглашение о намерении приобрести зарубежные активы «Лукойла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, документ охватывает все активы, выставленные на продажу. Midad согласилась оплатить их наличными и разместить средства на специальном эскроу-счете до получения необходимых разрешений от регулирующих органов, включая министерство финансов США.

Один из собеседников агентства заявил, что компания работает над выполнением всех нормативных требований. Он отметил, что предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, который опирается на прочные политические связи Саудовской Аравии.

«Лукойл» решил расстаться с зарубежными активами после того, как в октябре 2025 года США ввели санкции против компании и ее дочерних структур. Американский минфин дважды продлевал лицензию, разрешающую операции, связанные с продажей этих активов. Последний раз срок действия документа был продлен до 28 февраля.

В январе сообщалось, что ПАО «Лукойл» заключило соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своего дочернего общества LUKOIL International GmbH, которому принадлежат зарубежные активы группы.