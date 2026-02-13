Ведущий юрист Goldman Sachs подала в отставку из-за связей с Эпштейном

Главный юрисконсульт одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Кэтлин Руэммлер покинет пост из-за публикации материалов, свидетельствующих о ее связях с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Financial Times.

В комментарии изданию Руэммлер отметила, что уйдет из банка 30 июня.

«Я пришла к выводу, что внимание СМИ ко мне, связанное с моей предыдущей работой в качестве адвоката защиты, становится отвлекающим фактором», — подчеркнула она.

Кэтлин Руэммлер занимала должность юридического советника в администрации экс-президента США Барака Обамы.