В России приостановили продажу товаров бренда Adidas после аннулирования минимум десяти сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду. Об этом сообщает Mash. Без этих документов мультибрендовые магазины не могут реализовывать продукцию марки, а нарушителям грозят штрафы и конфискация товара.

Отмечается, что зарубежные бренды, которые формально ушли с российского рынка, ранее получали сертификаты соответствия в странах ЕАЭС для легального ввоза. После выявления поддельных документов правила были ужесточены, что усложнило процесс продажи.

Первой под новые требования попала Lamoda. В ходе проверки поставки московская таможня запросила оригиналы сертификатов и протоколы исследований, но не получила их, после чего обратилась в Росаккредитацию с требованием приостановить действие документов.

По информации источников, аннулирование сертификатов полностью блокирует продажу товаров, и подобная ситуация может коснуться других брендов вроде Nike, Reebok и Puma, если они не предоставят официальные документы о соответствии продукции российским стандартам, передает Telegram-канал.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что многие зарубежные компании покинули российский рынок с колоссальными убытками. По его словам, среди ушедших организаций есть те, кто ждет, когда политические ограничения исчезнут. Более того, многие западные компании никуда не уходили — работают и хотят расширять сотрудничество.