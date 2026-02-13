Ozon-банк запустил первые банкоматы с выдачей дебетовых карт

Ozon Банк запустил первые банкоматы, способные выдавать клиентам дебетовые пластиковые карты за несколько минут. Устройства работают в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшие месяцы обновленный функционал появится во всей сети банка.

© Пресс-служба Ozon

Ozon Банк объявил о запуске первых банкоматов собственной разработки, которые помимо стандартных операций позволяют клиентам получить дебетовую пластиковую карту. Концепт устройства впервые продемонстрировали осенью прошлого года.

На данный момент три таких банкомата установлены и работают в Москве и Санкт-Петербурге. В кредитной организации уточняют, что до завершения первого квартала 2026 года аналогичным функционалом планируется оснастить всю действующую сеть — более 400 устройств в 43 городах и населенных пунктах страны. Для этого банкоматы оборудуют специальным внутренним модулем хранения, рассчитанным на несколько десятков пластиковых карт. Их запас будет регулярно пополняться: банк намерен отслеживать количество выданных карт и обеспечивать своевременную загрузку новых.

Техническая команда разработала программное решение, позволяющее клиенту пройти аутентификацию непосредственно у банкомата. Пользователь авторизуется через сканирование QR-кода, после чего система подтверждает его данные и запускает процесс выпуска карты. В результате активированная и полностью готовая к использованию карта выдается в течение нескольких минут.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен быть зарегистрирован в Ozon Банке и заранее пройти идентификацию через портал «Госуслуги».

Председатель правления Ozon Банка Андрей Личманов отметил, что реализация проекта по выдаче дебетовых пластиковых карт через банкоматы стала первой подобной инициативой на российском рынке.