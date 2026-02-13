Портал «Рамблер» первым в России запустил диалогового ИИ-помощника с верификацией фактов

Chief Data Scientist портала рассказал, как компания научила нейросеть работать на проверенных источниках.

12 февраля 2026 года прошла ежегодная конференция CNews «Технологии искусственного интеллекта». В пленарной сессии принял участие CDS портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Сергей Карпович с докладом «Перестаньте искать – спросите: опыт “Рамблера” в запуске новостного AI-помощника».

В своем выступлении Карпович подробно рассказал о внедрении ИИ-помощника на базе GigaChat. В основе решения лежит RAG-механизм (Retrieval-Augmented Generation), с помощью которого языковые модели дают ответ, опираясь на достоверные источники. Сервис, запущенный на главной странице «Рамблера» в декабре прошлого года, стал первым в России медийным решением, которое позволяет пользователям получать верифицированные ответы на вопросы о текущих событиях в режиме реального времени.

Ключевая особенность разработки заключается в строгой привязке к первоисточникам. Искусственный интеллект формирует ответы, опираясь исключительно на данные из проверенных федеральных СМИ и собственные материалы портала. Каждое утверждение в ответе сопровождается прямой ссылкой на первоисточник, что позволяет пользователю мгновенно перейти к полной версии новости.

Сергей Карпович, CDS портала «Рамблер»:

«Информация редко бывает бесплатной – за нее платят качеством и достоверностью, особенно это заметно в новостной турбулентности, когда ложные интерпретации расходятся быстрее, чем появляются опровержения. Мы решаем это через архитектуру RAG: модель опирается только на проверенные источники и сопровождает ответы ссылками. Это обеспечивает прозрачность, автоматический фактчекинг и сокращает путь к подтвержденному ответу в 5–10 раз, снижая когнитивную нагрузку».

Конференция «Технологии искусственного интеллекта» – одно из ключевых мероприятий в России, посвященных практическому применению ИИ в бизнесе и госсекторе. На площадке обсуждаются стратегии цифровизации, успешные кейсы внедрения искусственного интеллекта и вызовы, связанные с регулированием и безопасностью технологий.