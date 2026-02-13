«Хогвартс-экспресс» может прекратить работу

Поезд Jacobite Express, всемирно известный по серии фильмов "Гарри Поттер" под именем "Хогвартс-экспресс" и перевозящий туристов и поклонников творчества писательницы Джоан Роулинг по Шотландии, может прекратить работу из-за бремени вынужденных расходов в размере £7 млн, которое может лечь на компанию-оператора состава West Coast Railways (WCR) в связи с требованиями безопасности. Об этом в четверг сообщила газета The Sun.

Как поясняет издание, в декабре 2023 года WCR проиграла дело против железнодорожного регулятора Великобритании. Компания оспаривала в суде требования регулятора по установке центральных замков на вагонах, требуя освободить "Хогвартс-экспресс" от данного обязательства. Юристы WCR предупреждали, что его исполнение обойдется компании в £7 млн, что всемеро превышает ее годовую чистую прибыль и способно "уничтожить" бизнес.

В WCR заявили, что "рассматривают все варианты" развития ситуации и пока не утвердили расписание поездок на 2026 год. Билеты на поезд пока не поступили в продажу. В свою очередь туроператор Highland Explorer Tours, организующий пакетные туры на маршруте "Хогвартс-экспресса", сообщила, что пока занимается реализацией забронированных ранее поездок.

Jacobite Express ежегодно перевозит около 70 тыс. пассажиров по маршруту через шотландские города Форт-Уильям и Маллай, а также виадук Гленфиннан, уточняет издание.