ЦБ выдал Ozon-банку депозитарную лицензию

Банк России в пятницу, 13 февраля, выдал Ozon-банку лицензию на осуществление депозитарной деятельности, говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе кредитной организации заявили, что эта лицензия необходима для развития инвестиционного направления бизнеса, сообщает «Интерфакс».

В конце июля 2025 года Ozon зарегистрировал УК «Озон управление активами», которая в декабре получила лицензию управляющей компании. А в начале октября прошлого года маркетплейс Ozon сообщил о том, что в 2026 году начнет развивать инвестиционный бизнес в рамках направления Ozon Fintech и запустит первые инвестиционные продукты для физических лиц.

В конце декабря Ozon-банк получил лицензию на осуществление брокерской деятельности.