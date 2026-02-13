ФАС проследит за деятельностью маркетплейсов

Федеральная антимонопольная служба по поручению кабмина разработала проект, который предусматривает госконтроль за соблюдением требований платформенной экономики. Документ размещена на сайте проектов нормативных актов

Законопроект регулирует деятельность в том числе и маркетплейсов. Согласно документу, ФАС будет проверять обоснованность блокировок личных кабинетов, соблюдение равных условий для всех товаров по продвижению в поисковой выдаче и многое другое. В случае, если проект примут, он заработает с 1 октября.