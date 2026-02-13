«Укртранснафта» готова возобновить транзит по «Дружбе»

Компания «Укртранснафта» технически готова возобновить транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Об этом сообщили ТАСС источники в нефтяной отрасли.

По их данным, 6 февраля была завершена ликвидация нештатной ситуации на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды».

При этом в конце января по запросу украинской стороны транспортировка по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Броды» была остановлена.

«Техническая готовность к возобновлению транспортировки (по состоянию на 13.02.2026) — имеется, но отсутствует решение руководства компании «Укртранснафта» на возобновление транспортировки», — сообщили источники.

Ранее эксперт Игорь Юшков оценил возможность отказа Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявлял о намерении обсудить с Будапештом и Братиславой отказ от поставок из России.